Bondscoach Nederland over Donar: 'Waarom niet ook van Venetië winnen?'

Basketbalbondscoach Toon van Helfteren is lyrisch over de Europese prestaties van Donar. Woensdagavond haalde de ploeg in een uitverkocht MartiniPlaza de halve finale van de Europe Cup ten koste van Mornar Bar. Van Helfteren genoot, zegt hij.

'Een fantastische ambiance, maar dat is het al jarenlang in Groningen. Deze prestatie zal hier en daar zijn uitwerking hebben, in Groningen, maar ook in de Randstad. Ze hebben het er hier steeds over. Het leeft.'

'Belangrijk voor de ranking'

Volgens van Helfteren, die als coach van onder andere Leiden jarenlang tegen Donar om de prijzen heeft gespeeld, hebben de prestaties invloed op het Nederlandse basketbal. 'Dit zal ook de belangstelling hebben van de jeugd die wil gaan basketballen. Daarnaast zijn de prestaties en de punten die Donar in Europa haalt belangrijk voor de ranking als Europees basketballand.'

'Een echt team'

'Wat Donar zo sterk maakt? Het is een echt team, ook als het ietsje minder goed draait blijft het als een team draaien. Er zit geen enkele speler in die zich ten koste van de rest in de kijker wil spelen. De ene keer is de ene speler in de hoofdrol, en de ander keer is het de ander. En iedereen gunt het elkaar.'

Waarom niet?

Over de kansen van Donar is de bondscoach duidelijk: 'De Italiaanse kampioen is van hoger niveau dan de tegenstanders tot nu toe, maar waarom zou het niet kunnen? De ploeg zit zo in een flow.. waarom dan ook niet een Italiaanse ploeg aan de zegekar binden?'

