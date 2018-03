Vijftien maanden cel geëist tegen man die uit raam viel

Tegen een man die in oktober tijdens een vechtpartij in Stad van twee hoog uit het raam viel met zijn slachtoffer, is vijftien maanden cel geëist. De 45-jarige verdachte heeft geen vaste woonplaats.

De verdachte was ten tijde van het incident op bezoek bij een man in Groningen. Er ontstond een vechtpartij, waarna de twee uit het raam vielen. Volgens een ooggetuige schopte de man het slachtoffer daarna nog vijftien keer tegen het hoofd.

Knock-out

De 45-jarige man heeft al een lijst met geweldsdelicten op zijn naam staat. In augustus was er een opstootje waarbij de verdachte een andere man zou hebben geslagen op straat. Het slachtoffer raakte daardoor bewusteloos. Volgens de advocaat van de verdachte staat het niet vast dat de man knock-out raakte door een klap.

In september ruziede dezelfde man met iemand over het voordringen in rij voor een kopje koffie. Uiteindelijk ontstond ook hier een vechtpartij.

'Rustmomenten'

De verdachte verklaart de geweldsincidenten doordat hij geen rust heeft. 'Het is altijd gejaag. Of je nu met een blikje bier op straat zit of in een portiekje om uit de regen te blijven. Een mens heeft rustmomenten nodig en die heb ik niet', zegt de 45-jarige over zichzelf.

Op 12 april doet de rechtbank uitspraak.