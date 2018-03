Wiebes: 'Ik heb voor Groningers gevochten'

'Groningen moet Groningen blijven.' Dat was voor minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de drijfveer achter het dichtdraaien van de gaskraan. 'Als ik daar zou wonen, zou ik blij zijn.'

'Ik heb gevochten voor de Groningers', zegt Wiebes. 'We zouden na 2030 nog een kwart eeuw lang op het niveau van twaalf miljard kuub kunnen doorwinnen. Maar dat gaan we niet doen.'

'Er zijn dorpen met een heel eigen karakter. Mensen zijn verknocht aan Groningen. Ze houden van hun dorp en de omgeving zoals deze is. Als je grote delen van gemeenschappen gaat slopen, dan geef dat mensen op zijn minst het gevoel van grote ongerustheid.'

Dit is echt een keerpunt Eric Wiebes - minister van Economische Zaken en Klimaat

Het afbouwplan voor de gaswinning wijkt af van het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, dat als advies gaf om zo snel mogelijk terug te gaan naar twaalf miljard kuub. 'Dit gaat verder.'

'Op een niveau van twaalf miljard kuub is het nog niet veilig. De kans is kleiner, maar de bevingen waarop die kans bestaat zijn niet kleiner. Het gevaar is er nog steeds. Je moet nog steeds een vrij aanzienlijke versterkingsoperatie in die regio ondernemen. Je kunt niet zeggen dat Groningen Groningen blijft.'

Provincie verbouwen

Ook noemt Wiebes het op deze manier blijven winnen 'maatschappelijk niet mogelijk'. 'Het geeft onzekerheid bij bewoners. Iedereen kan zien dat we in belangrijke mate de provincie moeten verbouwen.'

'Dit is echt een keerpunt. We waren gericht bezig met het bestrijden van de symptomen. Nu nemen we de oorzaken weg. Hopelijk heeft dit gevolgen voor de versterkingsoperaties.'

Niet helemaal leeggepompt

In 2030 zijn de Groningse gasbellen voor 85 tot negentig procent leeg. Wiebes is in gesprek met de NAM om de leveringszekerheid te garanderen, maar probeert tegelijkertijd een schadeclaim voor het resterende gas te voorkomen.

De inzet blijft om van het gas af te komen, ook van geïmporteerd gas Eric Wiebes - minister van Economische Zaken en Klimaat

In de toekomst moet er volgens de minister gekeken worden naar 'aanvullende maatregelen om van het gas af te komen'. De reeds aangekondigde bouw van een stifstoffabriek in Zuidbroek is hier één van. Ook maatregelen bij grootverbruikers of inkoop van stifstof zijn volgens Wiebes mogelijkheden om zonder Gronings gas te kunnen.

'In de tussentijd kan er een situatie ontstaan waarin we meer gas uit andere bronnen moeten halen. Dat gaat niet altijd om regimes die we zo prettig vinden als het onze. Maar de inzet blijft om van het gas af te komen, ook het geïmporteerd gas. Het gaat niet zonder offers.'

