'Gaswinning Groningen wordt in 2030 volledig beëindigd' Premier Rutte (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het kabinet wil stapsgewijs de gaswinning in Groningen volledig beëindigen. Dat heeft premier Mark Rutte zojuist bekendgemaakt. 'Het eindstation is nul.' Dit eindstation wordt uiterlijk in 2030 bereikt.