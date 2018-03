Hoe wordt de gaswinning afgebouwd?

Uiterlijk in 2030 wordt er geen gas meer gewonnen uit de Groninger bodem. Dat maakte de regering donderdag bekend. Maar hoe wordt de winning afgebouwd?

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde dat de gaswinning zo snel mogelijk naar 12 miljard kuub moet. Dit is uiterlijk eind 2022 het geval. Bij een 'warm' jaar wordt dit punt mogelijk al twee jaar eerder bereikt.

Daarna vlakt de daling af volgens het langetermijnplan. In 2025 wordt er nog tussen de 1 miljard (warm jaar) en 4 miljard kuub (koud jaar) gewonnen.



Niet leeggepompt

Volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken is het Gronings gas in 2030 niet op. 'We laten een deel van het gas in de bodem zitten.'

