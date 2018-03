Zware jongens helpen gemeente Winsum bij het snoeien

Een zacht klakje met de tong, gerinkel van tuig, geklikklak van paardenhoeven en daar wordt weer een grote bos takken weggesleept. De gemeente Winsum zet trekpaarden in bij snoeiwerkzaamheden in Garnwerd.

Het gaat om de Shires Sylvester en Flynn van Derk Fokkens uit Pieterburen. De Shire komt uit Engeland en paarden van dit ras behoren tot de grootsten ter wereld. 'Die zwarte is duizend kilo', lacht Fokkens. 'Maar dit zijn nog kleintjes, hoor.'

Praktisch en duurzaam

Sylvester en Flynn mochten opdraven omdat het grasland erg nat is. 'We zijn hier wilgen aan het knotten en de verwijderde takken kunnen niet blijven liggen', legt Jos van Dijk van het team Beheer en Onderhoud van de gemeente Winsum uit. 'Met machines zouden we veel te veel schade toebrengen aan het weiland. De paarden zijn praktisch en duurzaam. Onze auto's rijden ook op groen gas. Wat is nu natuurlijker dan trekpaarden inschakelen?'

Geen schade

Fokkens kan dit beamen: 'Je ziet wel wat hoefafdrukken, maar verder is er geen schade aan het land.' Hij is blij met de klus: 'Dit is een hele eer, dacht ik'.

In het najaar, als het weer nat is op het land, worden Sylvester en Flynn opnieuw uitgenodigd om te komen helpen. 'Ze werken ook lekker vlot', verklapt Van Dijk. 'Maar ja, wat wil je met twee pk.'