Taakstraf voor dronken bestuurder zelfgemaakte bakfiets

Een 45-jarige Stadjer is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, waarvan veertig uur voorwaardelijk. Hij reed dronken op een zelfgemaakte bakfiets een vrouw aan.

De vrouw brak haar voet op drie plaatsen. De man had drie keer meer alcohol op dan is toegestaan. Zijn zelfgemaakte bakfiets was breder en zwaarder dan een 'normale' bakfiets.

De man zit inmiddels in een hulptraject.

