Politiek spreekt van historisch besluit gaswinning: 'Groningen First!'

Politieke partijen en milieuorganisaties spreken van een historisch besluit van het kabinet. Dat maakte donderdag bekend de gaswinning over twaalf jaar te beëindigen.

'Ik wil alle Groningers feliciteren. We zijn er nog lang niet en we kennen nog niet alle details, maar dit is eindelijk goed nieuws', zegt Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP. 'Daarmee zetten we Groningen voorop: Groningen first!', zegt Carla Dik-Faber van de ChristenUnie.

'Bij de bron aangepakt'

'Ik ga vandaag even niet tragisch doen over het feit dat dit besluit eigenlijk te laat is genomen', zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar. 'De gaskraan gaat dicht en dat is fantastisch nieuws. Het probleem wordt bij de bron aangepakt.'

De vraag is wat er nu moet gebeuren. 'Nu zaak Groningers recht te doen, schades zonder rompslomp te vergoeden en perspectief te bieden voor het gebied', twittert Henk Nijboer van de PvdA.

'Ereschuld aan de Groningers'

'Den Haag heeft een ereschuld aan de Groningers', stelt Dik-Faber. 'Recht doen en herstel van geschonden vertrouwen moeten centraal staan. We willen Groningen een nieuw toekomstperspectief geven en ervoor zorgen dat de provincie koploper wordt in de energietransitie.'

Debat aangevraagd

Toch zijn er enkele voetnoten. 'Groningers moeten er zeker van kunnen zijn dat het niet bij plannen blijft, maar dat de afbouw van de gaswinning snel werkelijkheid wordt', zegt Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. Ze heeft een debat aangevraagd om te praten over de garanties die minister Wiebes de Groningers biedt.

'Belangen Groningers boven de NAM'

Ook milieuorganisaties reageren verheugd met het kabinetsbesluit. Greenpeace zegt erop te gaan toezien dat de belangen van Groningers boven die van de NAM worden gesteld. Milieudefensie vindt het mooi voor de Groningers, maar vindt het jammer dat het kabinet inzet op buitenlands gas. In Zuidbroek komt een fabriek om dat gas geschikt te maken voor het Nederlandse gasnet.

