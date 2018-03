Ton Boot: 'Of ik op Erik Braal lijk? Nee, ik ben iets botter'

Voormalig Donar-coach Ton Boot kijkt met veel plezier naar de Europese prestaties van Donar. Hij noemt de huidige coach Erik Braal de grote oorzaak van het halen van de halve finale van de Europe Cup.

Boot was zelf tussen 2003-2007 coach in Groningen. In 2015 werd hij gebeld door zijn oude club voor advies over een nieuw aan te trekken coach. 'Of Donar aan mij vroeg of Braal wat is als coach, of dat ik zijn naam zelf opperde, dat weet ik niet meer. Maar ik vond hem toen al de beste coach van Nederland en ik zei dat ze hem moesten nemen', weet Boot nog.

'Gevestigde coach'

Ook nu heeft Boot nog steeds veel complimenten voor de coach die Donar in twee jaar tijd twee keer landskampioen maakte. 'Af en toe spreken we elkaar. Hij is heel erg leergierig en hij is nu een gevestigde coach geworden, vind ik.'

'Ik ben iets botter'

Boot vindt het lastig om zichzelf met Braal te vergelijken. 'Ik ben iets botter, denk ik. Maar we hebben dezelfde ideeën. Hou het zo simpel mogelijk en maak er een team van, daar was ik ook van. Dat zie je nu ook bij het huidige Donar en daar wordt de ploeg om geroemd.'

Maar ook de rol van speler Arvin Slagter moet vermeld worden, vindt Boot. 'Het verlengstuk van de coach richting de spelers, wat mij betreft.'

Astronauts Amsterdam

Boot vergelijkt het team met Astronauts Amsterdam in 2001. 'Toen coachte ik die ploeg en haalden we de halve finales ook, dat is de laatste keer dat een Nederlandse ploeg dat lukte. Ik had toen ook wel goeie spelers, maar we opereerden vooral als een team. We wonnen van grote clubs en we werden uiteindelijk pas door Malaga verslagen.'

'Stap is niet zo groot'

Donar stuit op de Italianen van Reyer Venezia, wat volgens Boot van een hoger niveau is dan de vorige Europese tegenstanders. 'Maar als je logisch nadenkt: elke ronde verder zijn de tegenstanders iets lastiger. Maar de stap is tegelijkertijd niet zo groot. De stap van een kwartfinale naar de halve finale is niet gigantisch.'

'Tel je zegeningen'

'Ik denk dus dat Donar een goeie kans heeft. Misschien wel veertig procent', rekent de oud-coach. 'Maar aan een beker moet je nog niet denken. Tel je zegeningen, wees blij met wat je hebt. Maar Braal doet dat ook hoor, die denkt wedstrijd voor wedstrijd.'

Boot naar MartiniPlaza

De heen- en terugwedstrijd tegen Venetië wordt half april gespeeld. Boot wil graag naar de beslissende return in MartiniPlaza in Groningen: 'Ik vind het zo leuk om te kijken, de prestaties zijn buitengewoon. Die entourage, ook gisteren weer op tv, dan begint het te kriebelen.'

'Daarnaast heb ik goeie herinneringen aan Groningen. Ik kom er nog wel eens en dan ga ik altijd even langs mijn oude buurt, waar ik heb gewoond. Ik heb nog heel veel binding met Groningen.'

Entree betalen?

Daarom verwacht Boot ook dat hij met open armen wordt ontvangen en dat hij geen kaartje voor de halve finale hoeft te kopen: 'Haha, als ik zou moeten betalen, dan zou ik direct rechtsomkeert maken', knipoogt de geboren Amsterdammer.

