Winschoter de cel in voor openzetten gaskraan in zijn huis

De 42-jarige Winschoter die op 7 oktober van vorig jaar de gaskraan in zijn woning openzette en zelf wegfietste moet tien maanden de cel in. Daarnaast krijgt hij ook nog vijf maanden voorwaardelijk.

De man vertelde dat hij zich niets kan herinneren van het loskoppelen van de slang van het gasfornuis in zijn woning, het opendraaien van de gaskraan en het dichtplakken van alle ontluchtingskokers. Hij stapte daarna op de fiets naar Duitsland. Bij de grens belde hij de politie dat hij mogelijk het gas open had gedraaid.

'Angst bij de buren'

Door de actie van de man was er gevaar voor ontploffing en werden woningen eromheen ontruimd. 'Dit zorgt voor gevoelens van angst bij de buren. Dit nemen we ook mee in de straf', zegt de rechter.

De man werd ook verdacht van het aansteken van waxinelichtjes in de woning, maar dit kon niet bewezen worden. Hier werd de man voor vrijgesproken.

Lees ook:

- Cel geëist tegen man die woning wilde opblazen

- Verwarde man vast voor openzetten gaskraan Winschoten

- Woningen ontruimd vanwege gaslucht