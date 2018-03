Vernieuwd Havengebouw in Leek feestelijk geopend

In Leek is donderdagmiddag het vernieuwde Havengebouw feestelijk geopend. Het pand dat aan de plezierhaven bij Landgoed Nienoord staat, wordt gerund door cliënten van De Zijlen, een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking.

In het Havengebouw kun je terecht voor een kop koffie of thee en worden werkzaamheden voor de haven verricht. Op het terras heb je een mooi uitzicht op de bootjes en op de hoge bomen aan de rand van het landgoed. Als je goed kijkt, kun je nog net de borg zien staan.

Hard nodig

'Vervanging van het oude gebouw was hard nodig', zegt coördinator Helga Zuidema van De Zijlen. 'In het oude gebouw konden we onze gasten niet goed ontvangen. Het was oud en versleten en binnen was te weinig ruimte om de klanten netjes te kunnen bedienen.'

Toen De Zijlen ook havendiensten ging verzorgen, was een nieuw gebouw de enige oplossing. Het nieuwe pand is ruim van opzet en in frisse kleuren geverfd.

Heel blij

Jellie de Veen werkt samen met vier andere cliënten van De Zijlen in het Havengebouw. 'Wij zorgen voor koffie, thee en frisdrank en we hebben ook gebakjes. Ik bedien de klanten en maak schoon. En ik lap de ramen zodat de mensen goed naar buiten kunnen kijken. Ik ben heel blij met dit nieuwe gebouw.'

