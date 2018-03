Advocaat Jumbo-afperser wil vrijspraak: 'Het is geen hard bewijs'

Alex O., die verdacht wordt van het afpersen van supermarktketen Jumbo, moet worden vrijgesproken. Dat zegt zijn advocaat Tjalling van der Goot.

Van der Goot is niet onder de indruk van de bewijzen die het Openbaar Ministerie tegen O. verzameld heeft.

'Wat het OM doet is alle aanwijzingen die in O.'s richting lopen op een grote berg gooien en zeggen: 'Zie je wel, hij is de dader'. Daarmee leggen zij dus eigenlijk de bewijslast bij mijn cliënt: 'Toon maar aan dat het niet zo is'.'

Bewijs dat het OM aanvoert

Onder de postzegel van een kaart met explosief poeder waarmee een Jumbo-vestiging in Zwolle werd bedreigd, zat dna-materiaal van O., stelde het OM donderdag tijdens het hoger beroep in Leeuwarden.

Bij twijfel moet je nooit inhalen, zeg ik. Dan moet je vrijspreken Tjalling van der Goot - Advocaat Alex O.

Ook vonden onderzoekers in één van de bommen een haar van de man. Bovendien had de Groninger kookwekkers gekocht, die gelijk waren aan de wekkers in de explosieven.

Ook vonden de agenten in de woning van O. chemicaliën, waarmee explosieven kunnen worden gemaakt. En de dreigmails aan de Jumbo bleken verstuurd via een TOR netwerk, dat gebruikt wordt voor anonieme communicatie. Op de computer van O. vond de politie zo'n netwerk.

'Het is geen hard bewijs'

'Het gevaar bestaat dat het OM ervan overtuigd is dat de dader voor ze zit en daar het bewijs bij zoekt. Terwijl: het moet omgekeerd moet', zegt Van der Goot. Daarom zet hij in op vrijspraak. 'Het is geen hard bewijs. En bij twijfel moet je nooit inhalen, zeg ik. Dan moet je vrijspreken.'

Het OM eiste donderdag opnieuw acht jaar cel tegen O.

