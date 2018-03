Waarnemer benoemd voor installatie gemeenteraad Stadskanaal

Gert Jan Boels is door commissaris van de Koning René Paas voor de duur van één avond benoemd tot waarnemend burgemeester van Stadskanaal.

Dat is nodig om het langstzittende lid van de raad te beëdigen, de VVD'er Goedhart Borgesius. Zodra hij de eed heeft afgelegd, neemt Borgesius het voorzitterschap van de raad over van Boels, fractievoorzitter van het CDA in Stadskanaal. Zijn waarnemerschap eindigt dan direct.

Vertrek burgemeester Galama

De constructie is nodig, omdat Stadskanaal momenteel zonder burgemeester zit na het vertrek van Baukje Galama. Wethouder Johan Hamster, die nu loco-burgemeester is, mag volgens de Gemeentewet geen voorzitter zijn van de raad.

En diezelfde wet schrijft voor dat de nieuwe gemeenteraad beëidigd wordt door de voorzitter van de raad. Dat is na het 'aftreden' van Boels dus weer Borgesius.

