Asielzoekerscentrum in Musselkanaal gaat dicht

Het asielzoekerscentrum in Musselkanaal gaat dit jaar dicht. Dat heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) bekendgemaakt.

De sluiting van het azc in Musselkanaal maakt deel uit van een landelijke reorganisatie, waarbij in totaal 11 azc's worden opgeheven. Bij het COA gaan landelijk 250 arbeidsplaatsen verloren. De medewerkers worden vandaag op de hoogte gesteld.

Nog 51 locaties open

In Musselkanaal kunnen maximaal 450 asielzoekers worden opgevangen. Aan het eind van het jaar wil het COA het totaal aantal opvangplaatsen terugbrengen van 31.000 naar 27.000. Er zijn dan nog 51 asielopvanglocaties open.

Het azc in Musselkanaal is de vijfde locatie van het COA in Groningen dat binnen een jaar dicht gaat. Vorig jaar gingen de azc's in Onnen, Bellingwolde. Delfzijl Zeevaart en Oude Pekela dicht.

Opvang in onze provincie

Er blijven nog twee opvanglocaties in de provincie Groningen open, namelijk Ter Apel en Delfzijl-Zwet. Ter Apel kunnen maximaal 2000 vluchtelingen worden opgevangen, in Delfzijl 700.

Kernlocaties

COA beschouwt deze twee azc's als 'kernlocaties'. Henk Wolthoff, manager COA Noord-Nederland: 'Ik ga er vanuit dat deze openblijven. Alls er nog meer opvangplaatsen moeten worden opgeheven, dan gaan we eerst naar de andere provincies in het Noorden kijken. In Groningen is al genoeg verdwenen.'

Lees ook:

- Azc op plek van zeevaartschool Delfzijl sluit nog dit jaar

- COA sluit drie azc's in onze provincie (update)

- Delfzijl krijgt gloednieuw, permanent asielzoekerscentrum