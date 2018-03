Een halve eeuw bowlen in Groningen: 'Ik was wel een van de toppers'

Vrijdag is het op de kop af een halve eeuw geleden dat de eerste strike werd gegooid aan het Kattendiep in Stad. Het was de dag dat Groningen kennis maakte met het uit Amerika overgewaaide bowlen.

Dit weekend viert Bowlingcentrum Groningen het vijftigjarig jubileum.

Initiatief van bierbrouwer Heineken

Na Scheveningen en Eindhoven was Groningen de derde stad waar een bowlingcentrum werd geopend. Dat gebeurde op initiatief van bierbrouwer Heineken. Die was op zoek naar meer verkooppunten voor alcohol en zag in bowlen een grote toekomst.

In de voormalige garage van autoverkoper Century, op de hoek van het Kattendiep en de Oosterstraat vonden de initiatiefnemers de perfecte locatie.

Vroeger alles met de hand

De begindagen van het bowlingcentrum maakte huidige bedrijfsleider Hans Hollé niet mee. Hij is sinds 1988 werkzaam voor het bedrijf en zag vooral de technische kant van bowlen veranderen.

'Vroeger moest je alles met de hand doen', vertelt Hollé erover. 'De score bijhouden, het onderhoud, de machines. Nu gaat alles automatisch en verschijnt je score op het scherm boven van de baan.'

Bowlen, bier en bitterballen

'Voordeel van Groningen was dat het in 1968 ook al bekend stond als studentenstad. Studenten zijn altijd wel in voor iets nieuws en in de begindagen waren het vooral ook studenten die kwamen bowlen en bierdrinken. Ik heb het vaak ook over de drie B's: bowlen, bier en bitterballen.'

'Ik was een van de toppers'

Een van de bowlers van het eerste uur is de nu 89-jarige Gea Gerritsen.

'Ik heb heel veel plezier met het bowlen gehad', vertelt Gea die na enig aandringen wel wil vertellen hoe goed ze in haar dagen was.

'Je zegt het niet van jezelf maar ik was wel een van de toppers. Ik heb altijd in de A League gebowled. Ik heb gespeeld in Italië, Duitsland, Amerika. Of ik daar rijk van ben geworden? Mijn man en ik en onze kinderen hebben allemaal gebowld, het heeft ons een vermogen gekost', vertelt ze lachend.

Wereldkampioen bowlen

Volgens Hollé is bowlen de laatste tijd weer in opkomst. 'Sinds kort hebben we in Nederland de eerste wereldkampioen bowlen en daardoor komt de sport geregeld in het nieuws. Dan krijg je toch dat mensen denken: dat kunnen we ook wel eens een keer gaan doen.'