Het gaat best hard met de lichtkunstenaars van WERC

Een viertal ondernemende kunstenaars die samen een collectief brein vormen. Onder de naam WERC timmeren ze aan de weg. Hun werk was inmiddels te zien op zo'n beetje alle grote festivals in Nederland en zelfs op de Chinese Muur is een lichtkunstwerk van ze vertoond.

Het stad-Groninger collectief WERC bestaat uit Joachim Rumke, Olav Huizer, Jelle Valk en Joachim de Vries. Ze maken video, doen VJ-shows, projecteren lichtkunstwerken op gebouwen en ze maken lichtkunstwerken.

Onlangs haalden ze met een lichtkunstwerk in de Drentse bossen, Pixi genaamd, het internationale nieuws. Het werd opgepikt door tech- en cultuurwebsite The Verge. 'We houden van experimenteren met nieuwe technieken en nieuwe media', aldus Olav Huizer. 'We doen veel werk in opdracht, maar we krijgen tegelijkertijd ook volop creatieve vrijheid.'

Toffe ideeën

Het collectief van WERC startte een jaar of acht geleden, tijdens clubnachten in Simplon. 'Dat waren in de eerste instantie eigenlijk heel gewone vj-shows, simpele geprojecteerde beelden voor bij de muziek', zegt Jelle Valk.

Door klooien en spelen hebben een eigen werkwijze ontwikkeld Jelle Valk

'We hebben allemaal onze eigen specialisatie en door gewoon wat dingen te proberen, zoals sculpturen bouwen en daarop te projecteren, werd het steeds ingewikkelder. We gingen ter plekke nieuwe visuals bedenken, waarmee we snel backstage aan de slag gingen en renden we terug met een usb stick vol toffe ideeën.'

Hard

'Eigenlijk hebben we door wat aan te klooien en te spelen een efficiënte werkmethode en een unieke manier van werken ontwikkeld', vervolgt Valk. Toen die aanpak bleek aan te slaan ging het opeens hard. 'We deden de visuals voor shows in Trouw Amsterdam, Awakenings Festival in de Melkweg en voor we het wisten stonden we op podia in het hele land en werden we gevraagd door Lowlands.'

Tante Rikie

WERC leverde ook het legendarische sculptuur van de al even legendarische tante Rikie tijdens Zwarte Cross in 2016. Van een 3D-model van haar gezicht maakte het viertal een enorme dj-tafel waar ze ook de beelden op projecteerden. In hetzelfde jaar werden ze gevraagd om de video-projectmapping op de Chinese Muur te verzorgen voor het Yin Yang muziekfestival. Daarmee waren ze ook gelijk de eerste die de Chinese Muur gebruikte als videoscherm.

Van club naar theater

Voor de viering van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen werkte het viertal samen met het Noord-Nederlands Orkest en het internationaal dansgezelschap Club Guy & Roni. Ze ontwierpen de lichtshow en maakten een video-projectie op het Academiegebouw.

'Het was echt te gek om op zo'n manier samen te werken. We zijn daarna verder gaan werken met Club Guy & Roni voor hun show My Private Odyssey', aldus Valk. Daarmee verruilde WERC de clubzalen voor theaterzalen.

Guerrilla-stunt

Voor Noorderzon doet WERC doet ook al ruim zes jaar werk in opdracht. 'Dat begon met het afplakken van de programmamuur met tape, als guerrilla-stunt. Sindsdien mochten we elk jaar wel mooie dingen doen', lacht Valk. Eén van de dingen die WERC maakte was een lichtkunstwerk op het water. Het project legde de basis legde voor Pixi, het laatste werk van het Groningse collectief.

Niet aan de knoppen

'Het maken van patronen met groepen lichtjes fascineerde ons. Het is een manier om de natuur te imiteren', zegt Huizer. 'Voor Noorderzon bestuurden we die lichtjes en patronen zelf, maar het leek me interessant om ons als ontwerpers uit dat proces te halen. Het zou dan een eigen leven gaan leiden, zonder dat wij aan de knoppen zitten.'

Pixi

Voor een opdracht voor het Staatsbosbeheer, kwam dat idee tot leven. Het kreeg de naam Pixi. Het kunstwerk bestaat uit een groep pulserende lichtjes die in de avond tot leven komen bij het Drentse Boomkroonpad. De lichtjes gedragen zich als digitale organismen met groepsintelligentie. Onderling communiceren ze, als een school vissen of een zwerm vuurvliegjes.

Je bent zo goed als je laatste werk Jelle Valk

De pixies reageren ook op temperatuurverschillen en ze gaan alleen aan als er bezoekers in de buurt zijn', legt Huizer uit. 'We hebben er wel zo veel mogelijk voor gezorgd dat de natuurlijke omgeving niet verstoord wordt, door bijvoorbeeld minimale lichtintensiteit te gebruiken.'

Vooruit kijken

Het lichtkunstwerk Pixi gaat nog een paar jaar door. De mannen van WERC zitten echter niet stil. 'We kijken voortdurend vooruit', zegt Valk. 'We zijn blij dat we divers werk kunnen doen, daarin alle vrijheid krijgen en ervan kunnen leven. Maar dat komt denk ik ook omdat we altijd nieuwe uitdagingen opzoeken en echt iets nieuws willen neerzetten. Je bent zo goed als je laatste werk.'

