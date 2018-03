Ruzie om kibbeling eindigt met mespunt in borstbeen

Een 28-jarige man uit Veendam moet, als het aan de officier van justitie ligt, een werkstraf van 240 uur uitvoeren. Hij stak op 30 november vorig jaar met een mes. De punt bleef daarbij achter in het borstbeen van het slachtoffer.

Het incident kende zijn oorsprong een jaar eerder met een portie kibbeling. De Veendammer zou die later pas aan de visboer betalen, maar eenmaal thuis ontdekte de man dat de kibbeling niet te eten was. Hij was daarom niet van plan om 5,50 euro te betalen.

Verschillende verhalen

Een jaar daarna reed de visboer uit Wildervank naar het huis van de 28-jarige man om zijn geld te innen. Vanaf dat moment hebben beide mannen een andere lezing van de gebeurtenissen.

De visboer vertelt dat de Veendammer na een woordenwisseling naar binnen ging, weer naar buiten kwam en hem aanviel met een mes. De Veendammer zegt dat hij het mes juist pakte om de visboer van zijn erf te verdrijven. Toen de man naar buiten kwam zou de visboer hem hebben aangevallen en stak de Veendammer hem per ongeluk met het mes.

Mespunt

De 28-jarige man zag wel dat het punt van zijn mes miste, maar wist naar eigen zeggen niet dat hij daadwerkelijk had gestoken. Ook het slachtoffer had dit niet door. Dit werd pas later duidelijk bij het maken van foto's in het ziekenhuis.

Naast de werkstraf eiste de officier ook een gevangenisstraf van 360 dagen, waarvan 346 dagen voorwaardelijk. De Veendammer hoeft dan niet de cel in, want hij heeft deze tijd al uitgezeten in voorarrest. Ook is er een schadevergoeding van bijna vierduizend euro geëist.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.