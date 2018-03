'Die trein moet langs Ter Apel rijden'. Henk Kwak, voorzitter van Parkmanagement 't Heem in Ter Apel, mist een Ter Apeler station in voorlopige plannen voor een spoor tussen Groningen, Stadskanaal en Emmen.

Of dat spoor er ooit komt, is nog maar de vraag. De provincie Drenthe maakte midden 2017 geld vrij voor de verdubbeling van de N34, ten koste van het leggen van een spoorlijn. Maar als het spoor er toch komt, wil Kwak dat de trein Ter Apel niet overslaat.

Naar Groningen via Emmen

De reden: de huidige openbaar vervoerverbinding tussen Ter Apel en de stad Groningen voldoet niet. 'Wil je de snelste verbinding hebben, dan moet je met de bus via Emmen', zegt de voorzitter. 'En dat is nogal een omweg.'

Belangrijk voor ontsluiten

De trein is belangrijk voor het ontsluiten van het gebied, vinden de ondernemers waar Kwak namens spreekt. Bovendien zijn er voldoende mensen die met de trein willen: 'We zijn de hoofdstad qua asielzoekers in Nederland. Daarnaast zijn er hier heel veel kinderen die studeren in Groningen.'

Omgekeerd ziet Kwak het wel zitten om studenten uit Groningen naar Ter Apel te krijgen, om die bijvoorbeeld stage te laten lopen.

Geen Ter Apel in de plannen

In een plan van ingenieursbureau Witteveen+Bos, dat de haalbaarheid van de spoorverbinding onderzocht, komt 'station Ter Apel' niet voor. De reden volgens Maurits Schilt van het bureau: 'Hoe meer tussenstops, hoe langer de trein erover doet om van Groningen naar Emmen te komen.'

Kwak legt zich daar niet bij neer, en vindt dat die ene extra tussenstop in Ter Apel best kan. 'Ter Apel kan een bijdrage leveren aan volle treinen. Het maakt de bezettingsgraad groter: en dat willen we natuurlijk.'

