Bedum laat inwoners meepraten over omstreden poedertoren zuivelfabriek De melkfabriek in Bedum (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

De gemeente Bedum laat inwoners meepraten over de vergroting van het bedrijventerrein van Friesland Campina in die plaats. Onderdeel van de uitbreiding is het verleggen van het historische Boterdiep en de bouw van een 45 meter hoge poedertoren.

Een maand geleden uitten inwoners van Onderdendam kritiek op de bouw van de toren. Die zou vanaf vijftien kilometer zichtbaar zijn. Ook waren ze boos dat het uit 1625 stammende Boterdiep verlegd moet worden. Verbaasd Destijds reageerde Friesland Campina verbaasd op de kritiek uit het dorp. De plannen zouden er al jaren liggen en slechts een verkenning zijn voor de toekomst. Nog geen maand later stelt de gemeente dat de fabriek in omvang 'ongeveer wordt verdubbeld'. Die uitbreiding levert honderd banen op, denkt wethouder Johannes de Vries. Vooraf aanmelden Bedumers kunnen op 5 april aangeven hoe zij vinden dat de uitbreiding van de fabriek eruit moet komen te zien. Op 19 april worden de resultaten besproken. Alleen mensen die zich vooraf aanmelden bij de gemeente, mogen meepraten. Lees ook: - Onderdendam vreest 'poedertoren' van vijftig meter