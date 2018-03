Deel dit artikel:











Verwarde vrouw die de benen nam uit het UMCG is terecht Het UMCG (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De verwarde vrouw die donderdagmiddag is weggelopen uit het UMCG in Stad, is terecht.

Tussen drie en vier 's middags verliet ze het UMCG. Een zoektocht in de omgeving van het ziekenhuis leverde niets op. Daarop werd besloten Burgernet in te schakelen. Kort voor zes uur werd gemeld dat de 20-jarige vrouw terecht is.