'Na al die ellende voelt dit als een overwinning voor heel Groningen' Wiebes: 'Maatschappelijk gezien kon dit niet langer' (Foto: RTV Noord)

Hét grote nieuws van donderdag 29 maart in Stad en Ommeland is dat premier Mark Rutte aankondigde dat het kabinet de gaswinning in Groningen stapsgewijs volledig wil beëindigen. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Gaswinning in Groningen stopt Na 2030 wordt er geen gas meer gewonnen in Groningen. 'Opvallend', vindt RTV Noord verslaggever Mario Miskovic. 'Dit hadden niet veel mensen zien aankomen en dus kunnen we spreken van een historisch besluit.' 2) Gasloos wonen Pallets en zonnepanelen verwarmen het huis van John Davids in Appingedam. Hij wil vanwege de aardbevingen geen gas meer in zijn huis. Hoewel het een investering vereist, zou iedereen het volgens hem kunnen. 'Wij hebben er een boel subsidie voor gekregen.' 3) Acht jaar cel geëist tegen Alex O. In mei 2015 maakte het publiek voor de eerste keer kennis met de Jumbo-afperser. Alex O. werd voor de bedreigingen gearresteerd en het Openbaar Ministerie eiste vandaag acht jaar cel tegen hem. 'Wij nemen deze zaak hoog op en daarom is er ook een hoge straf geëist.' 4) Basketbalkoorts Donar schreef woensdagavond geschiedenis door de halve finale van de Europe Cup te bereiken na winst op het Montenegrijnse Mornar Bar. Ook een dag na de historische zege is de euforie nog groot. 'Erik Braal heeft van sommige ego's echte teamspelers gemaakt.' 5) Mest kan best Vleesveehouders mogen van minister Carola Schuiten kiezen of ze fosfaatrechten willen hebben of niet. Die vrijstelling betekent dat ze zo veel dieren mogen houden als ze willen zonder dat ze fosfaatrechten nodig hebben. Wel moeten ze de mest op hun eigen land kwijt kunnen. Bekijk de uitzending hierboven in zijn geheel terug of via Uitzending Gemist.