Gasunie-topman: aardbeving Zeerijp maakte nieuwe stikstoffabriek mogelijk

'De aardbeving bij Zeerijp heeft het fundamenteel veranderd.' Dat zegt topman Bart Jan Hoevers van de Gasunie over de aangekondigde bouw van een tweede stikstoffabriek bij Zuidbroek en het afbouwen van de gaswinning in Groningen.

De beving bij Zeerijp vond plaats op 8 januari. Het was met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter de op twee na zwaarste ooit in onze provincie.

'Het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen - red.) kwam toen met het advies om niet meer dan twaalf miljard kuub per jaar te winnen, voor de veiligheid. Het laatste advies daarvoor sprak nog over vierentwintig miljard kuub', zegt Hoevers.

'Fundamenteel omgekeerd'

'Die aardbeving en het opvolgende advies hebben het fundamenteel omgekeerd.'

Voor de beving in Zeerijp was de Gasunie geen voorstander van een stikstoffabriek. 'We hebben gezegd dat die fabriek weinig tot geen toegevoegde waarde zou hebben, als het winningsniveau op die vierentwintig miljard kuub zou blijven', verklaart Hoevers.

Afbouwen tot het nulpunt

Het kabinet maakte donderdag bekend dat de gaswinning in Groningen de komende jaren wordt afgebouwd, tot het nulpunt in 2030. Dat kan dankzij de nieuwe stikstoffabriek bij Zuidbroek.

In de fabriek wordt gas uit het buitenland gemengd met stikstof, zodat het geschikt is voor het Nederlandse gasnet. 'We zijn de voorbereidingen gestart voor de stikstofproductie. De planning is dat de fabriek er in het eerste kwartaal van 2022 zal staan', zegt Hoevers.

Er is voldoende ruimte om vanuit allerlei hoeken van de wereld gas aan te voeren Bart Jan Hoevers - topman Gasunie

De consument betaalt mee

De fabriek gaat rond de vijfhonderd miljoen euro kosten. Betaald door de Gasunie, die het in rekening brengt bij de klanten.

'Dat verdienen wij uiteindelijk via onze tarieven weer terug. Voor consumenten betekent het een tariefsverhoging van twee euro per jaar. Over een termijn van ongeveer dertig jaar is de fabriek terugverdiend.'

Gas uit Rusland

Een deel van het geïmporteerde gas komt uit Rusland. Hoevers is er niet bang voor dat de politieke situatie daar voor problemen zorgt.

Via pijpleidingen komt er ook gas uit Noorwegen binnen. Tankers voeren vloeibaar aardgas aan in de haven van Rotterdam. 'Ons systeem heeft voldoende ruimte om vanuit allerlei hoeken van de wereld gas aan te voeren. Wij voorzien daar geen enkel probleem', zegt Hoevers.

Direct stopzetten kan niet

De gaswinning in Groningen direct stopzetten als de stikstoffabriek in gebruik wordt genomen is volgens Hoevers geen optie:

'Omdat er dan nog net te veel vraag zal zijn om met de gasproductie in Groningen te stoppen. Dat zal naar onze verwachting nog enkele jaren duren, waarbij de export naar het buitenland verder afneemt. Grote klanten zijn dan verder omgebouwd en er is een verdere verduurzaming.'

'Maar wij zien wel dat binnen een periode van tien jaar vanaf nu de gasproductie volledig gestaakt kan worden.'

