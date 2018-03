Stadskanaal: sluiting azc overvalt ons (update)

De gemeente Stadskanaal is 'onaangenaam verrast' door het besluit van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om het azc in Musselkanaal te sluiten.

'Het is in de eerste plaats zwaar voor de medewerkers van de asielopvanglocatie in Musselkanaal. Maar zeker ook voor de vierhonderd inwoners in de opvang, want met de sluiting verhuizen deze inwoners uit onze gemeente', aldus wethouder Francis Boen in een persbericht.

Betrokken vrijwilligers

'Ook de middenstand gaat de sluiting voelen. Tot slot is dit ook slecht nieuws voor de vele betrokken vrijwilligers bij dit centrum en haar inwoners uit onze gemeente.'

Extra schrijnend

Boen is boos op het COA: 'Het COA heeft ons niet meegenomen in de besluitvorming. De effecten van dit besluit zijn, zoals aangegeven, groot en de korte termijn waarop er wordt gesloten maakt het extra schrijnend. We gaan de komende tijd met het COA in gesprek over de gevolgen van dit vertrek.'

'Doodzonde'

Ook Ben Schomaker, de voorzitter van Dorpsbelangen Musselkanaal, is overvallen door de aangekondigde sluiting van het azc: 'Ik moest het uit de krant vernemen. Zoals het COA hiermee omgaat is niet te begrijpen, dit hadden ze beter moeten communiceren naar alle partijen. Sluiting van het AZC is doodzonde voor Musselkanaal!'

Reactie COA

Henk Wolthof, manager van het COA in Noord-Nederland, begrijpt de teleurstelling, maar zegt dat het niet anders kon: 'Het gaat landelijk om elf locaties die dicht moeten. Dat moet je allemaal op één en dezelfde dag communiceren, anders krijg je heel veel onrust onder de medewerkers. We hebben in het verleden te vaak gezien dat dat fout ging.'

Sluitingsplan

'Maar ik snap hun boosheid heel goed. Na 25 jaar uitstekende samenwerking komt er een eind aan dit azc. Dat is heel jammer, maar het is niet anders. Overigens is het niet zo dat het azc op stel en sprong dichtgaat. Pas in oktober vertrekken de laatste bewoners. Er is dus voldoende tijd om een sluitingsplan op te stellen', besluit Wolthof.

