Data wedstrijden Donar tegen Venetië bekend

De uitwedstrijd van de basketballers van Donar tegen de Italiaanse club Reyer Venezia is op woensdag 11 april om 20.30 uur.

Dat maakte Donar donderdagavond bekend. De terugwedstrijd in Martiniplaza in Groningen is op donderdag 19 april om 19.30 uur. Deze data en tijden zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de FIBA Europe.

Meer informatie over de kaartverkoop en belangstelling voor de uitwedstrijd, is te vinden op de website van Donar.

Donderdagmiddag zei een woordvoerder van Groningen Airport Eelde dat achter de schermen wordt gewerkt aan een rechtstreekse Donar-vlucht naar Venetië. Het is nog niet bekend of deze vlucht er gaat komen.

