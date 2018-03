'Dat lijkt me wel mooi, die nieuwe woning!', zegt de één. 'Dat water en gras, dat is mooi voor mijn kleinzoon', zegt de ander. De vernieuwing van de wijk Gorecht-West in Hoogezand krijgt steeds meer vorm.

Sinds 2013 wordt de hele wijk in vijf fases aangepakt. Donderdagavond werden de bouwplannen voor fase drie gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Bewoners mogen meedenken en laten weten wat ze er van vinden.

Hoogezands karakter

'Het is mooi dat de scheepvaart terugkomt in de woningen. Je kunt aan de stijl zien hoe het hier vroeger is gewest. Dat laat het karakter zien van Hoogezand', zegt Tiesina Akkerman van de bewonerscommissie Gorecht. Ze is blij met de plannen voor haar wijk.

Minder woningen

In de hele wijk worden tijdens de vernieuwing 350 woningen gesloopt, en er komen er minder voor terug: maximaal 320. 'Nu staan de huizen erg dicht op elkaar, dat horen we ook van de mensen', zegt Ype Pultrum van woningstichting Lefier. 'Nu proberen we er meer licht en ruimte in te krijgen.'

Bevingsbestendig

De sociale huurwoningen die nu worden gebouwd zijn aardbevingsbestendig, gasloos en nul op de meter. De huizen die eerder werden gebouwd in het project zijn dat niet. Een deel is zelfs niet aardbevingsbestendig.

Bewoners gaan de komende maanden om tafel met de gemeente en de architecten om hun wensen aan te geven. 'De mensen moeten het idee krijgen dat het weer hun wijk wordt', zegt betrokken wethouder Peter Verschuren.

'Dat is in de eerste fases heel goed gelukt. Toen is ongeveer driekwart van de oude bewoners teruggekeerd, en dat is veel meer dan normaal', zegt Verschuren tevreden.

'Harde afspraken met Lefier'

De woningen moeten betaalbaar blijven voor de huidige bewoners. 'We hebben harde afspraken gemaakt met Lefier. De woningen blijven onder de huursubsidie grens, de kleinere woningen zelf echt een fors deel.'

Toch is een huurverhoging niet uit te sluiten. 'Voor sommigen zal er een kleine huurverhoging zijn, maar omdat de huizen helemaal nieuw zijn, gasloos en nul op de meter dalen de woonlasten', besluit Verschuren.

Eind 2019 gaat de schop de grond in voor de derde fase. Het hele project moet rond 2023 klaar zijn.

