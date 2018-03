Lutje Passion trekt minder bezoekers dan vorig jaar

De alternatieve Veendammer processie 'Lutje Passion' heeft minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. De organisatie verwachtte zo'n vijfhonderd deelnemers, maar het werden er uiteindelijk twee- tot driehonderd.

Lutje Passion is een lokale variant op The Passion, het jaarlijkse televisiespektakel waarin het lijden van Jezus Christus wordt nagespeeld.

Groot wit kruis

Met een groot wit kruis loopt een groep Veendammers door de het centrum van de Parkstad. Voorop loopt organisator Maikel-Owen van Deest. Het is de tweede keer dat de alternatieve tocht wordt georganiseerd.

Ondanks de lage opkomt kijkt Van Deest met een goed gevoel terug op deze editie: 'Als je dit in Veendam mag doen, met zo'n bijzondere impact, dan vind ik het succesvol.'

Jong en oud loopt mee

In het publiek loopt jong en oud mee. De één loopt mee vanwege het geloof. Een ander is helemaal geen kerkganger.

'Ik kom wel eens langs de kerk, maar dan rijd ik gewoon door', grapt een loper. 'Ik kom voor de saamhorigheid en ik vind het bijzonder dat ze dit organiseren.'



Volgende keer

Na een tocht van zo'n twee kilomter komt het gezelschap bijna een uur later aan in hotel Parkzicht. Vanuit daar volgen ze de 'grote' Passion op televisie. Als het aan organisator Van Deest ligt komt er ook in 2019 een 'Lutje Passion'.

