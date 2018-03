De 'flitsburgemeester' van Stadskanaal: 'Het waren vijftien mooie minuten'

Na een week lang dubben is er een oplossing gevonden voor de installatie van de raadsleden in Stadskanaal. Voormalig raadslid Gert-Jan Boels is waarnemend burgemeester, tussen vijf voor half acht en twintig voor acht.

Ketting om de nek, hamer in de hand, de stropdas om de hals en gezicht in de plooi. CDA'er Boels neemt zijn taak serieus, hij is deze donderdagavond de 'flitsburgemeester' van Stadskanaal.

'De commissaris van de Koning heeft besloten dat er een waarnemend burgemeester moet komen', zo benoemt griffier Koen Willems bij aanvang van de raad de situatie. 'De heer Boels was tot vandaag raadslid.'

Hoofd over gebroken

De benoeming van de Onstwedder tot tijdelijk waarnemend burgemeester komt tot stand na een aantal dagen nadenken over het feit dat Stadskanaal geen burgemeester heeft en dus niemand kan inzetten om de nieuwe gemeenteraad te benoemen. Griffier Willems brak er zijn hoofd over, maar de Gemeentewet kent geen uitweg voor deze situatie.

Oplossing

Daarop is er, na koortsachtig overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie, besloten deze oplossing voor te dragen. Boels is donderdagavond vanaf vijf voor half acht burgemeester, tot het moment dat Goedhart Borgesius, het langstzittende raadslid, door Boels als raadslid is beëdigd.

Het is precies twintig voor acht wanneer Borgesius zijn raadslidmaatschap bevestigt met de woorden 'dat verklaar en beloof ik'. Daarna neemt Borgesius de ketting en de hamer over, en wordt de rest van de raadsleden geïnstalleerd.

'We hebben hiervoor gekozen'

Boels weet niet of hij de kortstzittende burgemeester ooit is. 'Ik heb geen idee. Er moest een oplossing worden gekozen, en we hebben hiervoor gekozen. De commissaris van de Koning vroeg het en we moeten hier een beëdiging hebben. Het waren vijftien mooie minuten.'

'Hartstikke leuk'

Nieuwbakken raadsnestor Goedhart Borgesius kijkt tevreden terug op de avond. 'Het was zoeken naar een oplossing. Als langszittend raadslid denk ik dat er weinig raadsleden zijn geweest die dit mochten doen. Een eer? Wat is een eer. Ik vond het in elk geval hartstikke leuk.'

