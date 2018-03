Deel dit artikel:











Rondje Groningen: aangifte van nestvredebreuk? (Foto: Twitter: @zwaantje_klein/Bewerking: RTV Noord)

Goede Vrijdag stond in Stad voornamelijk in het teken van de bloemetjesmarkt en alles wat daarbij kwam kijken. Maar natuurlijk hebben we nog meer in petto! Bekijk het allemaal in een kersvers Rondje Groningen.

1) Nederlandse-?-Maatschappij Ja maar, wat is het goede antwoord nou eigenlijk? 2) Bloemetjesmarkt? Joe, tabee! Leuk joh, de jaarlijkse bloemetjesmarkt in de Groninger binnenstad. Of juist niet? Terwijl (veelal Duitse) toeristen naar de stad trekken, kiezen sommige Stadjers voor een toevlucht naar rustige oorden. Zoals Leeuwarden: 3) Virtual Reality Bij de VVD in Stad nemen ze alvast het zekere voor het onzekere. 4) Kwaakzaam en dienstbaar Wat wilde deze vreemde vogel nou precies in Pekela. Had-ie zich in de nesten gewerkt of wilde-ie juist aangifte doen van nestvredebreuk? We zullen er nooit achter komen. 5) Zakkenroller Waar veel mensen samenkomen, liggen ook zakkenrollers op de loer. Gelukkig zijn daar agent Peter Noeken en zijn collega's: 6) Danke, bitte! Nog maar wat politienieuws, want op de bloemetjesmarkt kregen de Groningse BOA's vandaag ondersteuning van hun Duitse collega's. Driemaal raden waarmee die hulp beloond werd. 7) Pasen op z'n Grunnegs De raadsleden van De Marne kregen donderdagavond na de vergadering een smakelijk paaspresentje aangeboden. Of het ging om een verborgen politieke boodschap op het bijgevoegde kaartje, is ons nog onbekend. 8) Er gaat niets boven kaas! Kaas- en delicatessenwinkel De Kaaskop in hartje Stad greep de invasie van onze Oosterburen naar de bloemetjesmarkt meteen maar aan door een statement te maken. 9) Burgemeester voor een kwartier CDA'er Gert-Jan Boels mocht zich donderdagavond een kwartier lang burgemeester van de gemeente Stadskanaal noemen. Hoe dat precies tot stand kwam, lees je hier. Hoe dat er in een WhatsAppgroep uitziet, zie je hieronder. 10) Paasverhaal op z'n Twents Deze rubriek heet weliswaar Rondje Groningen, maar af en toe een uitstapje maken moet kunnen, dachten we. Zo ook bij onderstaand filmpje, dat momenteel rondgaat in Twente en omstreken. Het paasverhaal, maar dan op z'n Twents. 11) Lente op komst De straaltjes zon die zich deze week lieten zien, doen ons snakken naar de lente. Maar zeg nou eerlijk, zo'n allervriendelijkst lachje van een schaap onder de rook van koren- en pelmolen De Wetsinger brengen datzelfde gevoel naar boven. Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Kijk maar.