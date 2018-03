Bloemetjesmarkt in Groningen: vrijgevige Duitsers, Tsjechische noviteiten en hopen op zon

Van de Grote Markt tot de Vismarkt en tot diep in de Ebbingestraat aan toe. Het centrum van Groningen is op deze Goede Vrijdag weer veranderd in een fleurige zee van bloemen en planten: de Bloemenjaarmarkt. 'Bloemetjesmarkt' in de volksmond.

Marktmeester Hans Prins was al vroeg in de benen om alles in goede banen te leiden. Een flinke klus, want hij verwacht een kleine honderd marktkooplui méér dan op een reguliere marktdag, en 40.000 extra bezoekers.

'Voor half zes stonden de eerste kooplui al te trappelen om op te bouwen. Ik zorg ervoor dat iedereen een goed plekje kan vinden en dat de looppaden vrij blijven. Dat is belangrijk voor de veiligheid. Veel mensen komen hier met plezier naartoe.'



Marktmeester Hans Prins is klaar voor een drukke marktdag (Foto Wiebe Klijnstra/RTV Noord]

'We gaan een mooie middag tegemoet'

Tijdens het opbouwen van de markt werpen Prins en de standhouders geregeld een blik naar boven. De regen valt namelijk gestaag uit de lucht, maar dat mag volgens Prins de pret niet drukken.

'Het laatste wat ik zag, is dat het rond een uur of tien droger wordt. We gaan een hele mooie middag tegemoet.'



Het is een gezellige markt met heel veel Duiters, die makkelijk geld uitgeven. Net iets makkelijker dan Nederlanders John Timmer - Marktkoopman

De regen krijgt ook geen vat op het humeur van John Timmer, bloemenhandelaar uit Andel, in de Betuwe. In de twintig jaar dat hij naar Groningen komt voor de Bloemetjesmarkt is hij heel wat gewend. Vroeger kwam hij hier samen met zijn vader - ook een koopman - en tegenwoordig zelf als standhouder.

Marktkoopman John Timmer uit de Betuwe toont zijn koopwaar (Foto Wiebe Klijnstra/RTV noord)



'We komen hier al meer dan twintig jaar. Het is een gezellige markt met heel veel Duiters, die makkelijk geld uitgeven. Net iets makkelijker dan Nederlanders. De trends van dit jaar? Kruidenplanten en citrus zijn helemaal in. En ik heb een gevlochten Salix Americana uit Tsjechië bij me.'

De grootste bloemen- en plantenmarkt van Noord-Nederland is tussen 9:00 uur en 17:00 uur te bezoeken.

