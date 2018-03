Nieuwe pop-up mall in oud V&D-pand heet De Grote Roltrap

De Grote Roltrap. Zo heet de nieuwe pop-up mall aan de Grote Markt, in het oude pand van V&D en Topshelf. Een naam die weinig extra uitleg nodig heeft, vertelt initiatiefnemer Ralph Steenbergen.

'We gingen terug naar onze jeugd. Als je hier bij V&D kwam, sprak er maar één ding tot de verbeelding: de grote roltrap. Dat is de verbindende factor tussen alle verdiepingen, dus zo gaan we het ook noemen.'

'Iedereen wil bij het raam'

Zo'n veertig tot vijftig ondernemers hebben zich reeds bij Steenbergen gemeld om een plekje in het pand te bemachtigen. Een hele klus, want de kelder, begane grond, eerste, tweede, derde en vijfde verdieping moeten gevuld worden. De vierde etage is al toebedeeld aan restaurant La Place. De grote vraag is dan ook: wie komt waar?

'We zijn nu heel druk bezig met wie deze ondernemers zijn en op welke plek ze het beste passen. Want ook al hebben we 12.000 vierkante meter aan ruimte, iedereen wil toch altijd op de begane grond en bij het raam.'



Initiatiefnemer Ralph Steenbergen (Foto wiebe klijnstra)

Over de koppen lopen

Dankzij het nieuwe concept moet het winkelend publiek de deuren van het pand straks weer platlopen, hoopt Steenbergen.

'We willen hier weer veel reuring brengen door het pand te vullen met veel verschillende ondernemers. Mensen die mooie voedsel- of drankproducten maken. Hopelijk kunnen we hier straks weer over de koppen lopen.

Wanneer de nieuwe pop-up mall open gaat, is nog niet bekend.

