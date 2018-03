Debutant Hateboer terug in Bergamo: 'De trainer heeft mij niet gefeliciteerd'

Hans Hateboer kijkt met tevredenheid terug op zijn eerste week bij het Nederlands Elftal, waarin hij debuteerde tegen Engeland.

'Ik heb een aardige wedstrijd gespeeld en kijk er dus met een goed gevoel op terug. Een goeie week dus', zegt hij vanuit Bergamo.

Terug in Bergamo

Deze week keerde Hateboer terug in Italië en trainde alweer een paar keer mee met zijn club Atalanta Bergamo.

Vorige week vrijdag begon hij bij Oranje in de basis en speelde hij de hele wedstrijd. Maandag tegen Portugal zat hij 90 minuten lang op de bank, maar dat mocht de pret niet drukken.

'Tuurlijk is het jammer'

'Tuurlijk is het jammer, maar ik wist het van tevoren al. Hij (bondscoach Ronald Koeman, red.) wilde alle spelers aan het werk zien.'

'Het is niet anders, maar ik ben al blij met die ene wedstrijd die ik wél gespeeld heb', aldus de geboren Beertster.

'Niet door de mand gevallen'

Dat van Engeland werd verloren (0-1), maar van Portugal met 3-0 werd gewonnen, doet daar niets aan af.

'Nee joh, ik ben blij met mijn eigen wedstrijd. Ik heb goed gespeeld en ben niet door de mand gevallen. En ik ben blij dat we ook tegen Portugal hebben laten zien dat we een hecht team zijn. Dat ik toen niet speelde, dat is dan maar zo..'

Ik mis de Nederlandse aanpak niet hoor. Ik moet er gewoon mee omgaan. Het is gewoon een andere manier van werken Hans Hateboer

De Grote Hans Hateboer?

Zijn interlanddebuut zorgt niet voor een andere status binnen Atalanta Bergamo, zegt de verdediger: 'Daar is niet zoveel aan veranderd', lacht hij. 'Of de trainer mij heeft gefeliciteerd? Nee, ik heb er niet met hem over gesproken.'

'Dat is inderdaad heel anders dan in Nederland. Maar je raakt er aan gewend, zo gaat dat hier. In het begin dacht ik wel eens: wat is dit? Ik mis de Nederlandse aanpak niet hoor. Ik moet er gewoon mee omgaan. Het is gewoon een andere manier van werken.'

Borussia, Napoli, AC Milan...

Tijdens de winterstop kwam de naam Hans Hateboer opvallend vaak in het geruchtencircuit naar voren. Clubs als AC Milan en Napoli zouden afgelopen winterstop interesse hebben getoond in de rechtspoot.

Ook na zijn debuut voor Oranje wordt hij in verband gebracht met grote clubs. Borussia Dortmund en opnieuw AC Milan worden genoemd.

Of er iets concreets is? Laat ik daar maar niet te veel over zeggen Hans Hateboer

Wat doet dat met Hateboer? 'Alleen maar goed en positief dat je met zulke clubs in verband wordt gebracht', zegt hij glimlachend. 'Het laat zien dat ik goed bezig ben en dat doet je natuurlijk goed.'

'Of er iets concreets is? Laat ik daar maar niet te veel over zeggen', glimlacht hij nog steeds.

