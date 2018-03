Waar komen onze paastradities vandaan?

Zoeken naar paaseieren die verstopt zijn door een paashaas, het aansteken van een groot vuur en eerste paasdag een goed ontbijt of uitgebreide brunch.

Met Pasen viert het christelijk geloof de opstanding van Jezus uit de dood. Maar waar komen die andere tradities vandaan dan? We vragen het aan Berend de Boer, historicus in Groningen.

Het paasontbijt

'Het is geen heel sterke traditie, maar het komt voort uit de vastentijd van het rooms-katholieke geloof. Dan ontzegt men zich lekkere dingen en op eerste paasdag wordt die schade dan een beetje ingehaald door overvloedig te eten. Daar komt overigens ook de paasstol vandaan. Die verwijst qua vorm naar het paaslam, zoals Christus wordt aangeduid (het lam Gods).'

Veel mensen laten trouwens het ontbijt zitten en gaan voor een brunch, ziet ook De Boer: 'Dat is echt iets van de laatste jaren. Mensen willen gewoon wat meer uitslapen of eerst even wandelen. Dat zal steeds populairder worden.'

Eieren

'Zowel in oosterse als westerse culturen staat een ei symbool voor vruchtbaarheid en een nieuw begin. In het Christendom wordt de wederopstanding van Jezus, als belangrijkste gebeurtenis van het jaar, ook als een nieuw begin gezien.'

'Het gaat zelfs zo ver dat volgens sommige theorieën het lege eierdopje wordt gezien als symbool voor het lege graf.'

De Paashaas

Een haas die eieren verstopt. Dat is wel een bijzondere combinatie. Hoe komt dat zo?

'Dat heeft te maken met het heidense, Germaanse geloof', legt De Boer uit. 'Germanen aanbaden de godin van de lente, Ostara. Deze godin schijnt een vogel omgetoverd te hebben tot een haas. Daarom is in dat geloof een haas ook een heilig dier.'

Paasvuren

Ook in onze provincie worden dit weekend weer de nodige paasvuren aangestoken. Volgens De Boer is het een traditie die wederom terug te voeren is naar de Germanen: 'Die maakten vreugde- en offervuren voor de godin Ostara.'

'Niet alleen is het een symbool om de donkere, oude tijd te verbranden, maar ook een vruchtbaarheidssymbool. Men dacht dat de rook die over het land waaide de goden gunstig zou stemmen. Er zijn overigens ook theorieën dat het oude hout verwijst naar de doornenkroon die Christus droeg.'

Neuten schaiten

Dit is een echte Groningse paastraditie, maar hoe oud het is...dat weet niemand. Zeker is dat Groningers en Drenten deze sport al in de vroege twintigste eeuw beoefenden.

Er zijn verschillende varianten van het spel. Maar in het algemeen liggen de noten op een lange rij en wordt er geprobeerd om met een ijzeren kogel zoveel mogelijk noten uit de rij te schieten.