Zo schrijven de kranten over het historische gasbesluit van Wiebes

'Kippenvel'. 'Een bewaarnummer!'. De voorpagina van het Dagblad van het Noorden over het gasbesluit van minister Eric Wiebes kan vrijdag op veel lof van lezers rekenen.

Maar ook andere kranten staan uitgebreid stil bij de ontwikkelingen op gasgebied. Een overzicht.

Dagblad van het Noorden

De chocoladeletters op de voorpagina van het Dagblad van het Noorden spreken boekdelen. Op pagina drie worden de 'verlossende woorden van Wiebes' opgetekend. Uiteraard is er ook ruimte voor reacties van de verschillende actiegroepen en Groninger politici. Verder werpt de krant de vraag op of de grote hersteloperatie nu nog wel nodig is.

Telegraaf en Algemeen Dagblad

De twee grootste landelijke kranten van ons land, de Telegraaf en het Algemeen Dagblad, hebben op de voorpagina geen plaats voor het gasbesluit. De Telegraaf ruimt pagina 4 in voor een artikel onder de kop 'Gasvrij wordt de norm' en reacties uit Loppersum.

In het AD moeten we tot pagina 11 doorbladeren. 'Regering zwicht voor verzet uit het Noorden: de gaskraan gaat helemaal dicht', valt daar te lezen.

Het Financieele Dagblad

Het dichtdraaien van de gaskraan heeft grote gevolgen voor de landelijke economie. Dus prijkt het gasbesluit ook op de voorpagina van het FD. Dat biedt de lezer een analyse van 'het traject vol hobbels' dat nu volgt.

'Een deel van het gas moet uit Rusland komen, waarmee Nederland een moeizame relatie onderhoudt. daarnaast moeten woning aardgasvrij gemaakt worden en bedrijven, zoals in de energie-intensieve glastuinbouw, minder afhankelijk van gas worden.'

De krant stipt verder aan dat 'het afbouwen van de gaswinning bovendien negatieve gevolgen zal hebben voor de Groningse wekgelegenheid'.

De Volkskrant

Ook in de Volkskrant staat het gasbesluit prominent op de voorpagina. De krant beschrijft hoe de winning van het 'onzichtbare goud uit Groningen' de afgelopen jaren op veel protest kon rekenen en, mede als gevolg daarvan, al langzaam werd afgebouwd. Maar er zijn meer redenen, schrijven journalisten Robert Giebels en Jurre van den Berg.

'Het verbeterde economisch tij, de noodzaak om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, het toegenomen besef van urgentie in Den Haag: het zal allemaal bijgedragen aan het besluit dat onvermijdelijk werd.'

NRC.Next

Een illustratie van een gebogen gasleiding met daaraan een hendel trekt de aandacht op de voorpagina van NRC.Next. Het artikel staat stil bij de concrete stappen die minister Wiebes wil zetten, maar redacteuren Hester van Santen en Erik van der Walle zijn ook kritisch.

'Wiebes speelt het spel van verleiden en ontmoedigen, vooral met de grootverbruikers die binnen vier jaar afscheid moeten nemen van Gronings gas. Wat de bewindsman bedoelt met 'fiscale instrumenten' houdt hij voorlopig in het midden. (...) Wiebes wilde evenmin details geven over de onderhandelingen met Shell en ExxonMobil.'

Op pagina 4 en 5 analyseert NRC.Next de gevolgen van het besluit. Dat gebeurt onder de kop 'Gasloze tijd gaan we voelen'. Weer een pagina volgen reacties.

Trouw

De voorpagina van Trouw biedt eveneens een uiteenzetting van de brief van Wiebes. Op pagina 3 volgt onder meer een reacties van Milieudefensie. Die actiegroep viert het besluit als een overwinning, maar blijft kritisch. Volgens campagneleider energie Jorien de Lege gaat het gasverbruik door de genomen maatregelen nauwelijks naar beneden, er wordt vooral overgeschakeld op importgas met nieuwe stikstoffabrieken.

'Op deze manier houden we onze gasverslaving nog tot 2050 in stand.'

