Paasvuren in Groningen: hier branden ze

Neus in de lucht en je ruikt ze met Pasen weer: de paasvuren. Wij zetten de 31 vuren in onze provincie voor je op een rijtje. Veel plezier alvast.

Dit jaar gaan er in Groningen minder paasbulten de hens in dan vorig jaar. Toen waren er nog 33 paasbulten, dit jaar 31. Hofleverancier is de gemeente Westerwolde. Daar zijn door de gemeente 10 vergunningen afgegeven.

Eerste Paasdag (17):

- Aduarderzijl, Zijlsterweg 20

- Bellingwolde, akkerland tegenover Kerkweg 32, 20.30 uur

- Bellingwolde, Vonkslaan/Bovenstreekpad, 19.00 uur

- Blijham, Verschedijk 1, 15.00 uur

- Bourtange, Glacis van de natte horizon, 19.30 uur

- Drieborg

- Hoogezand, Kalkwijk 76

- Kiel-windeweer, Dorpstraat 242

- Meeden, Zevenwoldsterweg

- Noordlaren, Weg naar de Kerkduinen, 19.30 uur

- Niehove, Rikkerdaweg 40

- Saaksum, Oldehoofsekanaal

- Sellingen, Beetserweg 40, 20.00 uur

- Ter Apel, kruising Moersloot-Roswinkelermarke 1, 20.00 uur

- Vlagtwedde, Achterweg, 18.30 uur

- Wedde, Wedderbergenweg 1, 19.00 uur

- Westerbroek, Vonderpad



Tweede Paasdag (14):

- Boerakker, Wilgenpad

- Enumatil, Lettelberterdijk 16

- Jonkersvaart, Jonkersvaart 28

- Lucaswolde, Leidijk

- Midwolde, Traansterweg

- Onnen (Onneresweg/Koelenbergsteeg), 19.30 uur

- Onstwedde, Duinweg, 18 uur

- Sellingen, evenemententerrein Noordesweg, 20.00 uur

- Tolbert, Noorderweg

- Uithuizermeeden, Berend Haikesweg

- Warfhuizen, Vaart Oostzijde aan de oostzijde van de Kromme Raken

- Wedde, Borgesiusweg 1, 16.30 uur

- Westeremden (rand van het dorp), 20.00 uur

- Zevenhuizen, Bremerweg 22

Niet overal paasvuren

In Bedum, Ten Boer, Groningen, Grootegast, Pekela en Veendam zijn geen vergunningen voor paasvuren aangevraagd. Vanuit de gemeente Appingedam is er nog geen duidelijkheid. Vorig jaar was daar géén paasvuur.

Verbod in Delfzijl

De gemeente Delfzijl is al een aantal jaren paasvuurloos. De vuren zijn daar officieel verboden vanwege de gevolgen voor het milieu.

Paasvuren in Drenthe

Ook in Drenthe worden er diverse paasvuren ontstoken. Deze zijn terug te vinden in een overzicht van RTV Drenthe.

Aanvullingen?

In het overzicht staan de paasvuren waarvoor een vergunning is verleend. Privévuren staan dan ook niet genoemd. Heb je toch een aanvulling? Mail deze dan naar internet@rtvnoord.nl.

In ons Lopend Vuur van vrijdag besteden we aandacht aan de paasvuren. Vind jij het een mooie traditie of niet? Geef je mening via onderstaande poll: