Lopend Vuur: Paasvuren zijn een mooie traditie

De tijd van de paasvuren is weer aangebroken. Het is een oude traditie die in meerdere Europese landen voorkomt.

Van oorsprong werd hiermee de lente-godin Ostara vereerd en werden de demonen van de winter verjaagd. Ook staan de paasvuren symbool voor de opstanding van Jezus Christus. Maar op veel plekken is het paasvuur vooral ook folklore.

Paasvuren in onze provincie

Ook in veel Groninger plaatsen staan de paasbulten al weer klaar om aangestoken te worden. Deze zijn terug te vinden in ons paasvurenoverzicht.

Tegenstanders

Toch staan de paasvuren onder druk. De vuren zorgen voor luchtverontreiniging, mensen met astma en COPD zeggen last te hebben van de rook. De Stichting Houtrookvrij zou het liefst zien dat er geen paasvuren meer zijn.

Wat is jouw mening hierover?

Ons Lopend Vuur van vandaag:



Praat mee!

Kun jij genieten van een paasvuur. Of vind je het maar stinken en mogen ze wat jou betreft worden verboden? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

Mantelzorg

In ons Lopend Vuur van donderdag hadden we het over mantelzorg. Ruim 2600 mensen brachten hun stem uit. Zestig procent van de stemmers vindt dat mantelzorg géén morele plicht is.