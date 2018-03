Pronkjewailpad geopend: de eerste stempels staan

In de Martinikerk in Stad zijn vandaag de eerste stempels bij de lopers van het Pronkjewailpad gezet. Commissaris van de Koning René Paas diende zich aan als 'stempelaar'.

250 kilometer wandelen

Het langeafstandspad meet 250 kilometer, loopt door vrijwel alle gemeenten van Groningen en kan van april t/m oktober in zelf te kiezen etappes afgelegd worden.

De route voert onder andere langs Groninger hoogtepunten zoals het Lauwersmeer, Bourtange en Stad. Onderweg zijn borgen, kerken en andere 'pronkjewails' te bekijken en bezoeken.

Met een app kunnen lopers informatie over de route en alle 'pronkjewails' krijgen. Ook ondernemers en horeca zijn daarin terug te vinden. Mocht er zondagsrust zijn, dan wordt dat onderdeel die dag niet getoond.

Alternatief voor Tocht om de Noord

Het Pronkjewailpad komt voort uit de belangstelling voor de populaire Tocht om de Noord. De inschrijving daarvoor kan binnen een kwartier vol zijn.

'We moesten dus kijken naar een alternatief', zegt organisator Peter Velthuis. 'We konden de tocht uitbreiden, maar we willen dat het een uniek evenement blijft. Daarnaast is het organiseren veel werk.'

