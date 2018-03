'Flitsburgemeester Stadskanaal is uniek'

'Voor zover ik weet is de 'flitsburgemeester' nog nooit ergens anders vertoond'. Was getekend, directeur Ruud van Bennekom van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Gert-Jan Boels werd als waarnemend burgemeester door Commissaris van de Koning René Paas benoemd, en zijn benoeming ging donderdagavond om vijf voor half acht in. Met het beëdigen van raadslid Goedhart Borgsesius, om twintig voor acht, verviel zijn benoeming direct.

'Een unieke situatie'

'Ik ken geen gemeente waar dit ook het geval is geweest', zegt de directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. 'Een unieke situatie.'

Boels was precies vijftien minuten burgemeester. Daarmee had Stadskanaal voor even zijn 'flitsburgemeester'. 'Het waren vijftien mooie minuten', zei hij donderdagavond na afloop.

