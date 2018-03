Wetswijziging: minder bovengrondse hoogspanningslijnen rondom Stad?

Zijn er binnenkort minder hoogspanningskabels te zien in het Groninger landschap? (Foto: freefotouk / flickr)

Lokale overheden krijgen meer inspraak over routes van hoogspanningslijnen. Dat heeft de ministerraad besloten. Het voorstel om gemeenten en provincies meer bevoegdheden te geven komt van minister Wiebes.

Gemeenten en provincies mogen door het besluit bestaande hoogspanningslijnen deels laten omleggen of onder de grond laten aanbrengen. De netbeheerder is verplicht om verzoeken van lokale overheden uit te voeren. Dit wordt straks in de wet bepaald.

Gemeenten moeten meebetalen

Bestaande hoogspanningslijnen van 50, 110 en 150 kilovolt (kV) die door of op de grens van de bebouwde kom liggen, kunnen worden aangepast. Voorwaarde is wel dat gemeenten dan gaan meebetalen in de kosten voor het omleggen van de lijnen.

'Om technische redenen'

220 en 380 kV-verbindingen komen niet in aanmerking voor een nieuwe route. Zo wordt de nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten niet aangepast, ondanks de wetswijziging.

'Om technische redenen kunnen die kabels niet onder de grond worden gelegd', vertelt een woordvoerder van het Ministerie.

135 kilometer

De verwachting is dat deze wijziging van de Elektriciteitswet ervoor zorgt dat er in ons land zo'n 135 kilometer aan hoogspanningslijnen wordt verplaatst of onder de grond wordt aangelegd.

In de provincie Groningen gaat het om verbindingen rondom de stad Groningen die aangepast kunnen worden als de gemeente daarom vraagt. Klik hier voor een overzichtskaart met alle hoogspanningslijnen.

