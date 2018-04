Deel dit artikel:











FC Groningen-uit is geen 'appeltje-eitje' meer voor Ajax De ereronde van de FC na de 3-2 zege op Ajax in 2006 (Foto: JKBeeld)

FC Groningen schreef op 25 augustus 1982 historie door voor het eerst in het Oosterpark te winnen van Ajax. Het bleek in het Oosterpark-tijdperk een unicum. Dat veranderde in de Euroborg.

Geschreven door Martin Cusiel

Redacteur

Een bezoek van de Amsterdammers aan Groningen staat sinds de overgang van FC Groningen naar de Euroborg (nu Noordlease Stadion) niet per definitief garant voor de volle buit. Van de twaalf edities van FC Groningen-Ajax in de Euroborg bleef de FC zeven keer ongeslagen. Tot vier keer toe bleven de drie punten in Groningen. Ajax dominant in het Oosterpark In het Oosterpark speelde de FC 26 keer tegen Ajax. Slechts drie keer was er winst voor de Groningers. Bij de eerste zege scoorden Ron Jans en Ronald Koeman de FC-treffers. Liefst negentien keer wonnen de Amsterdammers. Overigens is het niet alleen Ajax dat het lastig heeft in Groningen. Ook PSV en Feyenoord laten regelmatig punten liggen. Ajax overlegt zelfs de beste cijfers van de traditionele top-3. Vijf keer gingen de drie punten vanuit de Euroborg mee naar Amsterdam. PSV blijkt lastig te verslaan door de Groningers. In het Euroborg-tijdperk won de FC drie keer van de ploeg uit Eindhoven. Feyenoord werd vier keer aan de zegekar gebonden. De vier zeges in beeld Als opwarmertje voor zondag bekijken de vier zeges in de Euroborg in foto's: 19 maart 2006: FC Groningen-Ajax 3-2 Antoine van der Linden heeft zojuist de 3-2 gemaakt en viert dit met Gibril Sankoh en de nieuwe FC-trainer Danny Buijs (geheel rechts). Foto: JK Beeld

25 januari 2009: FC Groningen-Ajax 1-0 'Ik ben een vliegtuig!' Danny Holla viert de 1-0. Het blijkt de enige en dus winnende treffer. Foto: JK Beeld

2 oktober 2011: FC Groningen-Ajax 1-0 Leandro Bacuna, verscholen achter Ajacied Christian Eriksen, schiet vanaf de stip raak. Net als in 2009 is één treffer genoeg voor de zege. Foto: JK Beeld

31 augustus 2014: FC Groningen-Ajax 2-0 Uitzinnige vreugde bij Eric Botteghin. De verdediger heeft de FC op een 1-0 voorsprong gezet. Danny Hoesen viert het feestje mee. Michael de Leeuw zou vlak voor de tijd de bevrijdende 2-0 maken uit een penalty.

Lees ook: - Vastigheid FC krijgt vorm: ook tegen Ajax dezelfde elf aan de aftrap