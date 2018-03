Vastigheid FC krijgt vorm: ook tegen Ajax dezelfde elf aan de aftrap

FC Groningen-trainer Ernest Faber houdt zijn konijn ook deze week in de hoge hoed. Voor de vierde keer op rij start hij met hetzelfde elftal. Zondag is Ajax in het Noordlease Stadion de tegenstander.

De FC is in eigen huis inmiddels zes duels op rij ongeslagen. Dit seizoen gingen van de veertien wedstrijden slechts twee verloren. Willem II en Feyenoord waren in Groningen te sterk.

Nog drie keer thuis

In het Euroborg-tijdperk staat het record voor minste nederlagen in eigen huis op twee. Dat was in het seizoen 2014/2015. Een evenaring ligt voor het grijpen. Na Ajax komen ook Roda JC en Excelsior nog op bezoek.

Ter vergelijking: de afgelopen twee seizoenen had de FC op dit punt in de competitie al vier thuisnederlagen achter de kiezen.

Groot verschil tussen die seizoenen en dit seizoen is het aantal keren winst. Van de veertien duels werden er tot nu toe vijf gewonnen. Zeven keer werd het gelijk.

Hopen op de landstitel

Ajax heeft nog hoop op de titel. Met nog zes wedstrijden te gaan is het gat met koploper PSV zeven punten. Over twee weken staat PSV-Ajax op het programma.

Tot nu toe verloor Ajax buitenshuis in de Eredivisie twee keer. Op de eerste speeldag was Heracles Almelo te sterk (2-1) en vorige maand was Vitesse met 3-2 te sterk.

Opstelling

De vermoedelijke opstelling: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Doan, Bacuna, Van de Looi, Hrustic; Mahi en Van Weert.

FC Groningen Live

Zondagmiddag begint FC Groningen Live op Radio Noord om 14:00 uur. Presentator Oetse Eilander verzorgt de voorbeschouwing op de wedstrijd samen met annalist Barend Beltman. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

De wedstrijd begint om 14:30 uur. FC Groningen-Ajax is ook te volgen via het liveblog op onze site en app.