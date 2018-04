Komt er een dependance van het Groninger Museum in Stadskanaal?

Een dependance van het Groninger Museum in hartje Stadskanaal. Als het aan de Partij van de Arbeid in Stadskanaal ligt, wordt die wens gerealiseerd.

Het Groninger Museum staat er niet onwelwillend tegenover, zegt PvdA-voorman Egbert Hofstra. 'Sterker nog, nadat we in de Kanaalstreek dit idee plaatsten, kregen we een reactie van het Groninger Museum. Ze vinden het complex, maar absoluut bespreekbaar', laat hij weten.

Centrum impuls geven

Volgens de PvdA kan een dependance van het Groninger Museum het lokale toerisme een impuls geven. 'We knappen graag het centrum op, maar denken ook dat er iets nodig is dat uniek is voor Stadskanaal.'

Museum in kanaal

'We hebben enorm veel binding met de stad Groningen. In Groningen staat het museum in het kanaal, dat kan hier ook. In Groningen heb je een museumbrug, dat kan hier ook. En we hebben hier nog een miniatuurversie van de Martinitoren in opslag staan, die kan er zo bij.'

De PvdA en directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum hebben ondertussen een afspraak gepland om dit idee te bespreken.