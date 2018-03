Stelend stelletje krijgt werkstraf opgelegd

Een 29-jarige man uit Oudeschip en zijn 23-jarige vriendin moeten voor een reeks diefstallen werkstraffen van 240 uur en 140 uur uitvoeren.

De twee probeerden begin 2016 bij een boerderij in Leermens een steiger te stelen.

Steiger achtergelaten

Het gevaarte werd gedemonteerd, maar paste niet in hun auto. Daarop werd de steiger achtergelaten. Ze reden weg, stalen een aanhanger en kwamen terug. Inmiddels had de boer de steiger in de schuur gezet en de politie gebeld.

Milde straf

Het stel had ook ingebroken in loodsen en schuren in verschillende dorpen in de gemeente Loppersum. De twee bekenden grotendeels. De rechter vond zeven diefstallen, waaronder een poging, bewezen. De straf pakte mild uit, omdat de zaak bij het Openbaar Ministerie onnodig lang op de plank bleef liggen.

Schadevergoeding

De man kreeg een hogere straf, omdat hij iets meer stal dan zijn vriendin. Hij kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd. Naast de werkstraf moeten beiden ook in totaal een schadebedrag van ruim 3700 euro betalen.