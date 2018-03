'Baansport moet hopen op terugkeer Jannick de Jong'

Niemand twijfelt eraan dat Romano Hummel uit Hoogkerk zijn Nederlandse titel grasbaanracen gaat prolongeren. Tenzij Jannick de Jong terugkeert op de baan. De Friese coureur is op papier zijn enige concurrent.

Op Tweede Paasdag begint het nieuwe seizoen in Balkbrug. Daar verschijnt De Jong niet aan het startlint. Hij is geschorst na een positieve dopingtest bij de ONK wedstrijd in Eenrum op 30 april vorig jaar. In zijn urine werden sporen van de stof amfetamine gevonden. Hij kreeg in eerste instantie een voorlopig verbod om te rijden opgelegd door de motorsportbond KNMV.

Medio november deed de tuchtcommissie uitspraak in de zaak. Het oordeel was niet mals: vier jaar uitsluiting. Gevolg is dat De Jong op z'n vroegst pas op 31 mei 2021 weer in actie mag komen. Dat kan eerder worden want de zaak is nog niet gesloten. De voormalig wereld- en Europees kampioen is in hoger beroep gegaan. De uitspraak van de Beroepscommissie laat nog op zich wachten. Zijn advocaat verwacht op korte termijn helderheid.

Zo'n voorval doet de baansport geen goed. Het is ook niet de eerste keer dat de tuchtcommissie straffen uitdeelt in verband met dopinggebruik. In alle gevallen ging het niet om prestatieverhogende middelen, maar dat het slecht is voor het imago is helder. Een kleine sport, ook wel getypeerd als regionaal volksvermaak in de vier meest noordelijk gelegen provincies, wordt op de proef gesteld. Helemaal als je bedenkt dat de bond met man en macht probeert om de sport aantrekkelijker te maken voor het publiek. Enkele ingrepen zijn kortere wedstrijden, minder baanverzorging tussen de heats door en toeschouwers waar voor hun (entree)geld bieden.

En als dan de beste coureur van de afgelopen jaren in opspraak raakt, krijgt je geloofwaardigheid een forse deuk. En ook nog eens niet voor de eerste keer. In 2010 werd De Jong eveneens 'betrapt'. Vanwege dit voorval is de 'normale' strafmaat van twee jaar verdubbeld.

Aan de andere kant moet je, zonder op de stoel van de tuchtcommissie te gaan zitten, hopen dat De Jong er zo snel mogelijk weer bij is. Vooral vanwege de ongetwijfeld hevige strijd tussen de routinier uit Gorredijk en de jonge Hummel. Daarnaast kan het tweetal als een magneet werken voor jong talent. De spoeling is de afgelopen jaren steeds dunner geworden. In Balkbrug bijvoorbeeld staan twaalf coureurs aan de start. De helft daarvan komt uit Nederland. Dat valt nog mee, maar nog niet zo lang geleden reed meer dan driekwart onder de Nederlandse vlag. Een aantal coureurs stopte vanwege blessures of kon financieel de eindjes niet meer aan elkaar knopen.

Gelukkig zijn er nog wel jonge coureurs die de sprong durven te wagen. Mika Meijer uit Winschoten maakt dit seizoen z'n opwachting bij de senioren. Volgende week wordt hij zeventien. Hummel en wellicht De Jong verslaan, zal hem niet lukken.

Of hij de laatste nog ooit nog tegenkomt op de baan, is nog maar de vraag. Strafvermindering door de Beroepscommissie zou de kans al groter maken. Hoe, op z'n zachts gezegd, onhandig en dom de actie van De Jong ook geweest is.