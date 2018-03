'Stoppen gaswinning kost mogelijk duizenden banen'

Het besluit van minister Wiebes om de gaswinning op termijn helemaal te stoppen, heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid. Mogelijk gaan er daardoor duizenden banen verloren.

De gevolgen zijn veel groter dan gedacht, zegt Lambert Zwiers van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord tegen RTV Denthe.

Economie verbonden met gaswinning

Zwiers noemt het besluit van het kabinet 'begrijpelijk en nodig', maar stipt ook de andere kant van de medaille aan.

'Dit is ingrijpend nieuws (...) met enorme gevolgen voor Noord-Nederland', meent Zwiers. 'De economie in Noord-Nederland is heel sterk verbonden met de gaswinning.'

20.000 banen

Jaren geleden is uitgezocht hoeveel banen gerelateerd zijn aan de gas- en oliewinning in het Noorden. De onderzoekers kwamen toen uit op zo'n 20.000 banen, volgens Zwiers. Het gaat dan zowel om directe als indirecte banen.

We hebben hier met een enorme impact te maken, waar we ons heel goed op moeten voorbereiden Lambert Zwiers - VNO-NCW

'We hebben hier met een enorme impact te maken, waar we ons heel goed op moeten voorbereiden.' Zwiers denkt dat er minstens tien miljard euro nodig is om de klap van de wegvallende banen op te kunnen vangen. En dat is volgens hem nog een 'lage inschatting'.

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft al laten weten dat er een structurele bijdrage moet komen om de klappen op gebied van werkgelegenheid op te vangen.

