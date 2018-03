Koopjesjager 'met een hart van goud' viert 105e verjaardag

Feest bij zorginstelling 't Gerack in Uithuizen. Mevrouw Wierema-Schut viert vrijdag haar verjaardag. Hoe jong ze wordt? 105 lentes.

'We verzuipen er haast in', zegt ze kijkend naar de grote hoeveelheid bloemen en kaartjes. Ze lacht. 'Het is vandaag gezellig. En druk.'

Bloemen en kaartjes voor mevrouw Wierema-Schut. Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord



Mevrouw Wierema-Schut weet niet wat het geheim is om 105 te worden. 'Ik heb zelf ook geen idee hoe het kan. Het gaat zomaar.'

'Als het mooi weer is, gaan we op pad. Koopjesjagen....haha. Of dat het geheim is? Misschien wel.'

Hieperdepiep hoera

De jarige blijft graag op de achtergrond. Bij het driewerf hoera van familie en verzorgend personeel slaat ze dan ook de handen voor haar gezicht.

Hart van goud

Dat typeert haar volgens verzorger Diana Veenstra. 'Ze heeft al jaren zichzelf weggecijferd. Het is een heel lief mensje, een oma met een hart van goud. Ze is heel betrokken bij het personeel. In onze beleving is ze een schat.'