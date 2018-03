GemeenteBelangen Veendam over formatieproces: 'Goede gesprekken gevoerd'

In Veendam heeft de grootste partij GemeenteBelangen het initiatief genomen om te komen tot een coalitie. De partij zegt dat de eerste verkennende informatieronde 'positief en constructief' is verlopen.

Afgelopen maandag en dinsdag spraken Henk-Jan Schmaal (huidig wethouder) en Christel Knot (huidig fractievoorzitter) met de andere partijen in Veendam, de SP uitgezonderd.

Goede sfeer

'Die gesprekken verliepen in een goede sfeer', zegt Christel Knot. 'Iedereen stond er positief in en daar zijn we blij mee. Met de SP hebben we niet gesproken, want die partij gaf aan niet te willen. Maar met de andere partijen hebben we een goed gesprek gehad.'

De partij gebruikt het Paasweekend om na te denken over de wensen en bedenkingen die andere partijen hebben geuit. Volgende week verwacht de GemeenteBelangen bekend te zullen maken met welke partij(en) het formatieproces zal worden hervat.

Lees ook:

- Analyse: dit betekenen de uitslagen van de raadsverkiezingen

- Verkiezingen in Veendam: Gemeentebelangen als enige aan de top