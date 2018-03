Noordse Stern heeft zijn eigen broedeiland

De Noordse Stern en andere vogels die broeden in de Eemshaven, hebben sinds kort een eigen broedeiland. Het ligt in de Eems, een kleine kilometer vanaf de dijk bij Nieuwstad.

Het broedeiland is gemaakt van baggerslib uit de Eems en is twee hectare groot. Ecoloog Alex Brennikmeijer: 'De bedrijven rukken op in de Eemshaven en dus wordt het broedgebied voor vooral de Noordse Stern steeds kleiner. Toen hebben we gekeken hoe we dat probleem konden oplossen en zo is dit eiland bedacht.'

Nog een probleem aangepakt

Volgens Brennikmeijer wordt met het eiland nog een probleem aangepakt: 'Veel Noordse Sterns vlogen op weg naar zee of terug naar de wal tegen een van de vele windmolens hier.'

'Dat heeft veel slachtoffers gemaakt. Met dit eiland voor de kust hoeven ze niet meer langs de windmolens.'

Eerste vogels hebben zich gemeld

Volgens Brenninkmeijer hebben de eerste vogels zich gemeld op het eiland. 'Vorig jaar tijdens het opspuiten was hier een Scholkster aan het broeden. We hebben om het nest heen gewerkt en de vogel heeft keurig een jong groot gebracht.'

Het eiland is er gekomen door samenwerking van de provincie Groningen en Rijkswaterstaat.