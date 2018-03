'Donar-vlucht' gaat niet door, supporters kunnen met spelersbus

De zo gewenste Donar-vlucht van Groningen Airport Eelde naar Venetië gaat niet door. Er is veel animo bij alle partijen, maar de gezamelijke conclusie is dat er te weinig tijd is om het initiatief uit te voeren.

De bedoeling was dat er voor de uitwedstrijd van de halve finale van de Europe Cup een rechtstreekse vlucht van Eelde naar Italië zou gaan. Die zou op dinsdag 10 april -een dag voor de wedstrijd- vertrekken en op donderdag 12 april terugvliegen.

'Toch wat lastiger'

Donar-secretaris Gert-Jan Swaving legt uit: 'In dat toestel zouden de spelers, technische staf, een paar bestuursleden en businessclubleden (BBC) zitten. Maar omdat BBC-leden, veelal ondernemers, dan drie dagen niet kunnen werken, werd het toch wat lastiger. De animo bleef hetzelfde, maar er was wat meer tijd nodig.'

Knoop doorgehakt

'Op een gegeven moment moesten wij als club zeggen: we moeten de garantie hebben dat de spelers en staf wel gaan. Dus we hebben het net afgeblazen en zelf een vlucht voor de spelersgroep en staf geboekt.'

'Moet wel realistisch blijven'

Reisbureau Internoord, dat samen met Donar, Groningen Airport Eelde en Nordica probeerde de Donar-vlucht te regelen, vindt het jammer. Directeur Haskia Kramer: 'We hadden een hele scherpe prijs met vliegmaatschappij Nordica afgesproken, maar helaas. Ik snap het heel goed hoor, het moet wel realistisch blijven, als ondernemer drie dagen missen is ook wel veel.'

'Nu kijken we verder, maar de Donar-vlucht zoals we bedoeld hebben gaat niet. Toch zijn de contacten nu gelegd. Die zijn heel goed en de lijntjes zijn kort, dus voor de finale kunnen we het altijd opnieuw proberen', knipoogt ze.

'Wie toch vanaf Eelde met het vliegtuig wil, kan zelf via München een reis boeken', aldus Kramer.

Van Donar-vlucht naar Donar-bus

De supportersvereniging SV Donar gaat wel een busreis organiseren. De bedoeling is om op dinsdag 10 april om 15.00 uur vanuit Stad te vertrekken. Donderdag om 10.00 uur begint de terugreis vanuit Italië.

Spelersbus

'Om het door te laten gaan hebben we minstens 25 inschrijvingen nodig', zegt SV-voorzitter Bas Kammenga. 'Het maximum is veertig. Mooi detail is: we mogen de officiële spelersbus gebruiken. Sowieso straalt dat wat uit, maar ook de reis van twintig uur verloopt dan redelijk comfortabel.'

Kammenga verwacht dat de kosten rond de 300 euro liggen. 'Inbegrepen is dan de busreis, een wedstrijdticket en een hotelovernachting in Venetië op de wedstrijddag. Een precies bedrag kan ik vrijdag aan het eind van de dag noemen.' Volgende week hakt de SV de knoop door.

