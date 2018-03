Schadeloket krijgt 500 nieuwe meldingen

Het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen heeft vrijdag de vijfhonderdste nieuwe schademelding ontvangen. De commissie zegt van veel mensen vragen te krijgen over wanneer er duidelijkheid komt over hun schademelding.

'De vijfhonderdste schademelding laat zien dat u ons goed weet te vinden', schrijft de commissie. 'Tegelijkertijd is het een teken dat de problemen door aardgaswinning in Groningen nog lang niet voorbij zijn en dat er nog veel werk is te verzetten.'

Duidelijkheid

De commissie begint aankomende week met haar werkzaamheden. 'Bovenop de agenda staat het vaststellen van een werkwijze, voor de schadeafhandeling', aldus de commissie.

'Naar verwachting kunnen we vanaf halverwege april meer duidelijkheid geven wat dit betekent voor de termijn waarop de schadeafhandeling plaatsvindt en de eerste schadevergoedingen worden betaald.'

Nieuwe schades

Volgens de commissie zijn de meeste van de vijfhonderd nieuwe schademeldingen ontdekt in 2018. 'Minder dan tien procent geeft aan de schade in 2017 te hebben ontdekt. En nog eens 10 procent zegt de schade in 2016 of eerder te hebben vastgesteld', schrijft de commissie.

De meeste meldingen in absolute aantallen komen uit de stad Groningen, gevolgd door Appingedam, Delfzijl, Hoogezand en Winsum.

Lees ook:

- Onafhankelijke Raadsman ook voor klachten over nieuwe Commissie Mijnbouwschade

- Zestig schademeldingen bij nieuwe schadeloket

- Het nieuwe schadeloket is er, maar waar vind je het?

- Dit moet je weten over het nieuwe schadeprotocol