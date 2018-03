Deel dit artikel:











'Is dit een bananenboom? Nein!' (Foto: RTV Noord)

Pasen komt eraan en dus komt ook het traditionele Neutenschaiten weer om de hoek kijken: expert Wim Dussel vertelt er meer over. Uiteraard kijken we ook even op de bloemetjesmarkt. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Eigen broedeiland voor vogels De Noordse Stern en andere vogels die broeden in de Eemshaven, hebben sinds kort een eigen broedeiland. Het ligt in de Eems, een kleine kilometer vanaf de dijk bij Nieuwstad. 2) Een bossie rooie rozen Na een regenachtig begin van de dag werd het in het centrum van Groningen toch nog aardig druk op de jaarlijkse bloemetjesmarkt. Ook verslaggever Ronald Niemeijer nam een kijkje en kocht een mooie bos bloemen voor een bijzondere vrouw. 3) Neutenschaiten Volgens Wim Dussel zit het neutenschaiten bij hem in de genen. 'Ik weet zeker dat zo gauw als ik kon lopen, ik ook kon neutenschaiten', zegt hij. Daarnaast blijkt de Veendammer ook nog een rasechte uitblinker in een andere typische Groninger traditie. 4) Naweeën vogelgriep Een maand geleden brak er vogelgriep uit, op de boerderij van pluimveehouder Janko Postma in Oldekerk. Inmiddels kan hij weer vooruit kijken. 'Het was sneu, maar het was nodig. Ik heb wel een traantje gelaten, maar je moet weer verder.' 5) Oudste inwoonster provincie Mevrouw Wierema-Schut uit Uithuizen mocht vandaag 105 kaarsjes uitblazen, onder het toeziend ook van de verjaardagsvisite. Aan verslaggever Ronald Niemeijer verklapte ze wat het geheim is om haar leeftijd te bereiken. Bekijk de uitzending hierboven in zijn geheel terug of via Uitzending Gemist.